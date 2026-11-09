Spaccio di droga: torna in carcere Roberto d'Altavilla Number One Coinvolti anche due militari indagati a piede libero per rivelazione di segreti d'ufficio

di Paola Iandolo

Roberto Marino alias "Number One" narcotrafficante di Altavilla Irpina è ritornato in carcere dopo il blitz - eseguito nella notte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo provinciale - per un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli in una indagine diretta dalla Dda. In carcere anche un secondo irpino Bartolomeo Di Matola, 34enne di San Martino Valle Caudina.

Per la DDa loro due insieme ad una terza persona Benito Colavecchia di Airola sarebbero i promotori e gli organizzatori dell'associazione a delinquere e gestivano le piazze di spaccio a Montesarchio e dintorni, provvedendo ad approvvigionamenti di cocaina da cedere ai pusher stabilmente inseriti nell'associazione. In tutto sono una dozzina le persone colpite da una misura - nove in carcere e tre ai domiciliari - tra Altavilla Irpina, San Martino ed altri centri sanniti.

Trentadue, complessivamente, gli indagati: tra loro anche due carabinieri nei confronti dei quali sono state prospettate le ipotesi di corruzione, falso - per i rapporti con un informatore -, accesso abusivo alla banca dati Sdi e rivelazione di segreti d'ufficio.

L'indagine

L'attività investigativa, che riguarda fatti dal gennaio 2023, è stata supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali (in alcune auto e in carcere), dalle immagini registrate da alcune telecamere e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Secondo le prime indiscrezioni, il mirino degli inquirenti è stato puntato su un 'giro' di cocaina, con le ipotesi, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio di stupefacenti,tentata estorsione ed estorsione. A detta dell'accusa, dosi preparate e poi vendute nelle piazze caudine e non solo, con azioni di natura intimidatoria ai danni di coloro che non avrebbero provveduto al pagamento della 'roba'. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Pierluigi Pugliese, Valeria Verrusio, Angelo Leone, Claudio Barbato, Vittorio Fucci.

I contatti

E' inoltre emerso che stoccaggio, taglio, pesatura e confezionamento degli stupefacenti venivano eseguiti tra abitazioni private e garage.

Grazie alla copertura offerta da un negozio che vende prodotti sanitari e ortopedici, è ancora emerso, gli indagati veicolavano messaggi criptati e organizzavano riunione operative e la custodia del denaro. Frequenti erano infine i contatti tra gli indagati ed esponenti della camorra locale che si occupava delle azioni intimidatorie finalizzate al recupero dei crediti della compravendita della droga.