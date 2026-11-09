Ariano: scuola, innovazione e territorio, nasce il comitato tecnico scientifico Polo tecnico di Ariano: "Eccellenze del mondo accademico, produttivo e professionale"

Un ponte strategico e permanente tra scuola, ricerca scientifica d’avanguardia e tessuto produttivo. Con decreto dirigenziale firmato dal dirigente scolastico, Massimiliano Bosco, il polo tecnico di Ariano Irpino ha istituito ufficialmente il proprio comitato tecnico scientifico per il triennio 2026/2027 – 2028/2029.

Il comitato nasce con funzioni consultive e propositive a supporto degli organi collegiali dell’Istituto scolastico. Lavorerà all’adeguamento continuo dell’offerta formativa (Ptof), all’analisi dei fabbisogni del territorio, al potenziamento dei percorsi scuola-lavoro (Pcto e apprendistato) e all’introduzione delle più avanzate innovazioni tecnologiche e didattiche.

A caratterizzare il nuovo comitato è l’altissimo profilo dei suoi componenti esterni, selezionati tramite evidenza pubblica tra figure di spicco del panorama accademico, della ricerca scientifica, del mondo industriale, delle professioni e del terzo settore: Maria Concetta Cassata, presidente del comitato unico di garanzia del ministero della cultura, organismo indipendente di valutazione e garanzia delle risorse culturali dello stato, Antonio Marzano, professore ordinario di pedagogia sperimentale presso l’Università degli studi di Salerno, esperto Anvur-Mur e figura di riferimento sui temi della valutazione e dei Virtual Learning Environment, Geppino Falco, professore ordinario di biologia applicata all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con prestigiosi trascorsi ai National Institutes of Health statunitensi e responsabile scientifico presso centri di eccellenza quali Biogem e Aorn Moscati, Emilio Gambacorta, già professore ordinario e direttore vicario della scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari ed ambientali all’Università della Basilicata, punto di riferimento nazionale per la zootecnica speciale, la biodiversità e le filiere agroalimentari sostenibili, Sergio Miranda, ricercatore (Rtd-b) all’Università di Salerno ed esperto di frontiera nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie didattiche e dell’e-learning, Carmine Tirri, Direttore Tecnico dell’ItsAcademy “Antonio Bruno” di Grottaminarda, ingegnere meccanico con una lunga carriera direttiva in primarie realtà industriali e manifatturiere nei paradigmi di Industry 4.0, Pasquale Penza, coordinatore dell’Its Academy “Ermete” di Avellino, esperto in europrogettazione, formazione professionale avanzata, transizione digitale e politiche attive del lavoro, Antonio Santosuosso, presidente del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Avellino, professionista di riferimento per l’edilizia, la sicurezza, la pianificazione urbanistica e la rigenerazione del territorio, Giuseppe Solimine, rappresentante legale di ente accreditato per le qualifiche professionali, già amministratore locale di lungo corso (ex sindaco, assessore provinciale al lavoro e presidente di Comunità Montana), portatore di solida esperienza nelle politiche del lavoro e concertazione sociale, Nicola Piccolo, amministratore Unico di Nmc Ecosider S.r.l. di Grottaminarda, leader nella meccanica di precisione e carpenteria industriale, essenziale raccordo tra la formazione tecnica e i reali fabbisogni del settore produttivo ed ecosostenibile, Guglielmo Ventre, chef professionista, sommelier Ais e patron de “La Pignata” (noto per i riconoscimenti Michelin e Slow Food), impegnato anche nella docenza per contesti complessi e nel volontariato socio-sanitario, sintesi tra valorizzazione della filiera agroalimentare e responsabilità sociale.

Completano la composizione del comitato i membri di diritto interni: il dirigente scolastico, affiancato dalle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti designate dal consiglio d’Istituto. Come previsto dalla normativa e dal regolamento, tutti i componenti prestano la propria opera a titolo completamente gratuito.

"La costituzione del comitato tecnico scientifico segna un passaggio decisivo per il nostro

Istituto, per l’intera comunità di Ariano e del comprensorio - dichiara il dirigente scolastico Massimiliano Bosco -. Poter contare sul contributo di personalità di tale esperienza - accademici, manager d’industria, maestri delle varie filiere produttive, esperti del mondo delle professioni - ci consentirà di progettare percorsi di studio orientati alle competenze del futuro, capaci di offrire ai nostri studenti concrete opportunità di inserimento nel mondo professionale e universitario qualificato e di cogliere le sfide del presente e del prossimo futuro. Ringrazio ognuno di loro per la disponibilità accordata. La comunità intera esprime ampia gratitudine". Foto Francesco Lops.