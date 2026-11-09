Altavilla, blitz Dda: i carabinieri indagati avrebbero restituito della droga La sostanza stupefacente sarebbe stata restituita ad un informatore del brigadiere indagato

di Paola Iandolo

Sono due i carabinieri indagati a piede libero e coinvolti nel blitz che dalle prime ore della mattinata di oggi è in corso nelle province di Avellino, Benevento e Salerno da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito di un’articolata attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. 12 persone, sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – cocaina, hashish e marijuana – oltre che di diversi reati connessi e di estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Per nove indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per altri tre gli arresti domiciliari.

L’indagine ha consentito di disarticolare una complessa struttura criminale operante nella Valle Caudina e nella Valle del Vitulanese, con ramificazioni nelle province di Benevento e Avellino. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire gli interessi del sodalizio, individuando le piazze di spaccio di Montesarchio e dei comuni limitrofi, dove sarebbero stati adottati anche violenti metodi di coercizione nei confronti dei debitori insolventi.

Le accuse nei confronti del brigadiere e dell'appuntato scelto

I due militari in servizio presso il Nor nel 2024 sono accusati di corruzione e falso materiale. In sostanza il brigadiere e l'appuntato scelto durante un controllo avrebbero restituito della sostanza stupefacente ad un loro informatore, fermato durante un controllo su strada e risultato in possesso della sostanza stupefacente. I militari avevano ricevuto delle informazioni in merito alla presenza di droga nell'abitazione di un altro soggetto da parte del loro informatore e dunque alla sua richiesta di rientrare in possesso della droga, hanno scelto di restiuirgliela.

Ed ancora sempre per agevolare e tutelare il loro informatore hanno omesso di riportare nel verbale che quest'ultimo era presente in auto con altre persone durante un controllo e hanno omesso di riportare che aveva della droga con sè. Ma in diverse occasioni - stando a quanto ricostruito dai loro colleghi - avrebbero violato i doveri di ufficio. In un'altra occasione avrebbero avuto accesso alla banca dati dello SDI con le loro credenziali per dare delle informazioni chieste da un altra persona fermata. Quest'ultima voleva sapere se aveva dei precedenti di polizia e loro hanno fatto dei controlli e poi hanno girato le informazioni richieste.