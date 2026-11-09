Avellino, tentato omicidio Malinconico: revocati i domiciliari per Quatrano Le esigenze cautelari non erano sussistenti ed è stata attenuata la misura

di Paola Iandolo

Tentato omicidio dell'architetto Nello Malinconico, picchiato nel parcheggio del supermercato Do.De.Ca. di via Tagliamento, ad Avellino: attenuata la misura per Andrea Quatrano, difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero. Dagli arresti domiciliari il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. All'esito delle indagini difensive le esigenze cautelari non sono state considerate adeguate e dunque è ritornato in libertà.

I nuovi indagati

Intanto altre due persone, entrambe poco più che ventenni, sono finite nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso nel tentato omicidio. I due giovani, assistiti dagli avvocati Ferdinando Di Meo e Marino Capone, sarebbero sospettati di aver avuto un ruolo nella violenta aggressione. Nei loro confronti il sostituto procuratore Giovanni Sodano, titolare dell’inchiesta, ha firmato un invito a rendere interrogatorio e li ha ascoltati. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quale sarebbe stato il loro effettivo coinvolgimento nei fatti.

Le indagini e gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile

Per ricostruire le responsabilità degli indagati, gli investigatori della squadra Mobile di Avellino hanno messo insieme diversi elementi investigativi. Tra questi, le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini, la ricostruzione degli spostamenti di un'auto a noleggio attraverso i dati del GPS e l'analisi dei tabulati telefonici, con particolare riferimento alle celle agganciate dai cellulari degli indagati. A rafforzare il quadro investigativo anche un'intercettazione captata nel mese di giugno dagli agenti della Squadra Mobile, durante la quale veniva commentata una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nei confronti degli indagati.