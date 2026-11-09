Amos Partenio: proseguono con successo le tappe della prevenzione in rosa Torna l'iniziativa: "Sette passi per il sorriso"

Grande affluenza negli ambulatori per le visite gratuite firmati Amos Partenio allestiti all'lcm "Guerriero" di Avella. Ancora una volta, tantissime persone hanno aderito all’iniziativa, credendo nel grande valore della prevenzione oncologica.

Ad eseguire i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, l’internista Antonio D’Avanzo, il dermatologo Domenico Salvi, il nefrologo Giovanni Cibelli e la specialista nelle malattie cardiovascolari Giusy Palermo.

L’Amos Partenio, anche questa volta, desidera ringraziare i medici specialisti che destinano tempo e professionalità alle numerose iniziative sul territorio dedicate prevenzione oncologica.

Un ringraziamento speciale anche all’associazione Masci Avella 1 per la collaborazione nell’organizzazione, al comune di Avella per il patrocinio e all’Istituto Comprensivo per l’ospitalità. Oltre che alle volontarie e ai volontari che allestiscono e coordinano gli ambulatori, accogliendo calorosamente tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica che può salvare la vita.

Ed è stata l’occasione per lanciare la nuova edizione di “Sette passi per il sorriso”, la raccolta fondi solidale per i piccoli pazienti oncologici del Pausilipon Santobono di Napoli e le associazioni che assistono le persone affette da autismo.

"La vita a piccoli passi per creare grandi cose. Creazioni e palline natalizie, oltre ai meravigliosi Teddy, sono pronti ad entrare nelle vostre case.

La prevenzione non si ferma mai. L’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime tappe con gli ambulatori delle visite gratuite. Maggiori informazioni sulle pagine facebook Amos Partenio e Amdos Campania".