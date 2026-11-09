Ariano: "Benvenuti nel nuovo mercatino dell'usato in contrada Stratola" La polizia municipale ha avviato le indagini

Benvenuti nel nuovo mercatino dell'usato ad Ariano Irpino. Siamo in contrada Stratola dove le sorprese qui davvero non finisconi mai.

Accanto alle ecoisole c'è chi ha pensato bene di liberare il proprio garage scaricando di tutto: Quad, biciclette ed altri ingombranti.

Una scena che non è passata inosservata agli abitanti del luogo, a quanti usufruiscono del servizio in questa zona ma neppure alla polizia municipale che come ci confermano dal comando di piazza Mazzini, ha avviato le relative indagini al fine di individuare e punire i responsabili.

Il deposito sarebbe avvenuto durante la notte, lontano da occhi indiscreti e sfidando le telecamere funzionanti che avrebbero ripreso tutto.

Non è la prima volta che a Stratola avvengono episodi del genere e nonostante i controlli e le sanzioni da parte della polizia municipale che anche questa volta, non concederà sconti.