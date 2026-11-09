Sara Pannese: "La grande famiglia di Fdi è unita, forte e determinata" L'assessore arianese ha partecipato all'assemblea regionale di Fratelli d'Italia "Campania Felix"

"Oggi a Napoli, presso la stazione Marittima del Molo Angioino, ho partecipato con grande orgoglio all'Assemblea Regionale di Fratelli d'Italia "Campania Felix".

Un momento di confronto fondamentale e partecipatissimo, arricchito dagli interventi di Arianna Meloni, Capo della Segreteria Politica di Fdi, del Coordinatore Regionale Gennaro Sangiuliano e del viceministro Edmondo Cirielli.

Insieme a deputati, senatori, consiglieri regionali e tanti amministratori locali della Campania, abbiamo ribadito un concetto chiaro: vogliamo far rinascere la nostra regione, portandola fuori dal degrado causato dalle passate gestioni della sinistra, per darle una nuova vita attraverso le nostre idee e i nostri valori".

Ad affermarlo è l'assessore Sara Pannese, eletta nelle file di Fratelli d'Italia ad Ariano Irpino alle ultime elezioni amministrative che hanno dedretato la vittoria del sindaco Mario Ferrante. Presenti da Ariano Irpino il coordinatore cittadino e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Manfredi D'Amato e il consigliere regionale Ettore Zecchino.

"In questa bellissima giornata di politica e comunità, è stato un vero piacere incontrare e scattare un selfie con Arianna Meloni, donna straordinaria e sempre attenta a chi, come noi amministratori, vive e difende il territorio ogni giorno.

La grande famiglia di Fratelli d'Italia è unita, forte e determinata. Avanti così, per una Campania che torni a essere davvero "Felix"!"