Mattarella saluta in albanese i comuni arbëreshë: Greci è l'unico in Campania La cerimonia a Roma alla presenza del Capo dello Stato d'Albania Bajram Begaj

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi a Roma il Capo dello Stato d'Albania Bajram Begaj e una delegazione dei comuni di tradizione arbëreshë tra cui Greci (Katundi), poco più di 550 abitanti, unico in tutta la Campania e la provincia di Avellino, tutelato per legge, per le antiche tradizioni identitarie e per aver custodito da secoli l'antica lingua arbëreshe. A rappresentare la comunità della Valle del Cervaro il sindaco Nicola Luigi Norcia.

Un incontro che ha avuto lo scopo di rinnovare e testimoniare l’antico legame di fratellanza, che unisce tra i due popoli. Mattarella ha rivolto un codiale saluto a tutti i cittadini dei vari comuni italiani presenti.

"Ritrovarci qui induce a sottolineare, ancora una volta, l’altissimo valore della cultura e della tradizione arbëreshë e a celebrare l’antica e profonda amicizia tra Albania e Italia. Di questa amicizia le comunità arbëreshë costituiscono una delle espressioni più significative, rappresentando anche una storia di accoglienza e di integrazione di pieno successo.

Attaccamento alla propria cultura, alle proprie radici, alla propria lingua non pregiudicano affatto l’integrazione nella vita di una nuova comunità e contribuiscono, anzi, in modo fecondo al suo sviluppo.

I comuni sono spesso i luoghi nei quali una tradizione si esprime concretamente: nella scuola, nelle manifestazioni culturali, nelle feste popolari, nella musica, nei costumi, nelle espressioni artistiche e nella trasmissione quotidiana della lingua.

È importante che i giovani, come auspicato dal presidente Begaj, possano riconoscersi in questa eredità e viverla come risorsa per il proprio futuro". Foto dal sito della Presidenza della Repubblica.