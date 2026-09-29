Lavori viadotto a Grottaminarda: semaforo infinito, tempi di attesa esagerati Appello urgente all'Anas da parte degli automobilisti

Tempi di attesa lunghissimi, semaforo rosso infinito a Grottaminarda al km 14,100 della statale 90 delle puglie, dove è in corso l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto Ufita, per un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro.

Lavori ripresi nel mese di luglio scorso e che ora stanno interessano la parte sovrastante l’impalcato, con attivazione del senso unico alternato. I disagi maggiori con code pesanti, soprattutto nelle ore di punta per chi si reca nei luoghi di lavoro.

I lavori riguardano la sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti con dispositivi in neoprene armato, la realizzazione di nuovi giunti di dilatazione, il ripristino corticale degli elementi in cemento armato, l’installazione di nuove barriere di sicurezza laterali, la sistemazione della viabilità di accesso al viadotto, opere a protezione delle fondazioni delle pile in alveo (nel sottostante fiume Calore) e la realizzazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque di piattaforma, nel rifacimento della pavimentazione stradale e impermeabilizzazione degli impalcati. L’ultimazione complessiva dell’intervento è fissata nel corso dell’estate 2027.

Lo scorso 9 settembre, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, l'ambientalista arianese Felice Vitillo aveva avanzato questa proposta (leggi qui) condivisa anche dal comune di Melito Irpino.