Premio Prata 2026: arte, territorio, solidarietà, ricerca e volontariato Maurizio De Giovanni, Salvatore Misticone e tutti i premiati della XVI edizione

La grande cultura e il valore civile tornano a essere protagonisti in Irpinia con la XVI Edizione del Premio Prata, la storica manifestazione patrocinata dal Comune di Prata di Principato Ultra, presieduta da Armando Galdo, Angelo Galdo, Antonietta Gnerre e Mario Troisi, e diretta artisticamente da Annarita De Feo e Antonio Caggiano.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 3 ottobre 2026, a partire dalle ore 19:30, nella solenne e suggestiva cornice della Basilica Paleocristiana della SS. Annunziata, straordinario simbolo di fede, storia e memoria del territorio.

?A guidare il pubblico nel corso della serata sarà un affiatato e prestigioso trio di conduttori, composto dal giornalista Rai Gigi Marzullo e dalle firme de “Il Mattino” Barbara Ciarcia e Nello Fontanella.

?L'edizione 2026 rende omaggio a personalità di assoluto rilievo nazionale e locale che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, umani e culturali. Il prestigioso Premio alla Carriera andrà allo celebre scrittore Maurizio De Giovanni, tra le voci più autorevoli e amate della narrativa contemporanea.

L'eccellenza scientifica e umana sarà celebrata con il Premio all'Eccellenza Medica all'oncologo di fama internazionale Cesare Gridelli, da sempre in prima linea nella ricerca e nella cura, mentre il Premio per il Giornalismo andrà ad Alfonso Pirozzi, redattore dell'Agenzia ANSA, per il rigore e la passione nel racconto dell'informazione.

?L'impegno civile e le radici territoriali trovano spazio con il Premio per la Legalità assegnato al Commissario di P.S. Roberto De Fazio, fondamentale presidio di sicurezza e senso delle istituzioni, e con il Premio Irpinia nel Mondo conferito ad Angelina Di Sisto, manager di Villa Orsini, esempio di intraprendenza e valorizzazione della nostra terra. Il Premio per Attività Sociali andrà a Renata Romano dell'Associazione di Cultura e Volontariato "Enzo Aprea" per la sua straordinaria opera a favore dell'inclusione sociale, e il Premio per il Volontariato a Tommaso Delli Paoli dell'associazione DonatoriNati.



?La promozione della cultura e dei linguaggi creativi vedrà protagonisti il Premio per l'Arte ad Antonella Gensale, per la ricerca espressiva del suo percorso visivo, il Premio per la Valorizzazione Culturale assegnato ex aequo ad Emanuela Sica, per la costante promozione della poesia, e a Rosalia Spolverino, per il profondo impegno nella diffusione della lettura ad alta voce (LaAV), il Premio per il Giornalismo Locale al giornalista Emanuele Marinelli, attento narratore delle storie delle comunità, e il Premio Ambasciatrice della Valle del Sabato alla scrittrice Giulietta Fabbo, per il legame con il territorio e il racconto della sua identità.

?All'interno dell'intenso programma della serata, un momento di forte attesa e suspense sarà riservato alla sezione Premio per il libro di poesia: i poeti selezionati su invito parteciperanno in veste di Ospiti d'Onore e la proclamazione del vincitore o della vincitrice verrà svelata durante la manifestazione.

?Ad impreziosire il programma della cerimonia vi saranno la presenza della scrittrice e poetessa Rita Pacilio, madrina dell'evento, la partecipazione straordinaria dell'attore Salvatore Misticone e l'intimo tributo al poeta Plinio Perilli, amico del Premio, a cura di Claudia Iandolo. L'atmosfera musicale sarà affidata, come in tutte le precedenti edizioni, al suggestivo recital di Paolo De Vito intitolato “Cameriere, Champagne!” (un omaggio a Peppino di Capri), accompagnato dai musicisti Giuseppe Musto e Salvatore Santaniello.

?La manifestazione si avvale inoltre del qualificato apporto degli Amici del Premio, che accompagnano e sostengono il percorso culturale dell'iniziativa. ?Gli onori di casa e i saluti istituzionali vedranno gli interventi del Sindaco Marco Belisario, del giornalista Gianni Festa, del parroco don Alessandro Pascale, unitamente ai presidenti e dei direttori Artistici del Premio.

"Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno: la parrocchia di Prata Principato Ultra - Diocesi di Avellino, l'associazione per il Sociale Tavernanova APS, ?Associazione socio-culturale Agorà, l'associazione La Piccola Cometa, Tg News Tv".