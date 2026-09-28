L’associazione Yggdrasill di Ariano incanta Roma con "A piedi nudi nel parco" Un nuovo tassello di un percorso costruito attraverso teatro, cultura e produzione artistica.

Un palcoscenico romano per una realtà teatrale nata ad Ariano Irpino. L’associazione culturale Yggdrasill è stata protagonista al teatro Tordinona di Roma, con “A piedi nudi nel parco”, commedia di Neil Simon con la regia di Alessandro Pagliaro, inserita nel programma della X edizione del Roma Comic Off.

Uno spettacolo che negli ultimi mesi ha incontrato il pubblico in diverse piazze e che è arrivato ora a una importante vetrina nella Capitale.

“A piedi nudi nel parco” racconta con ironia i primi passi nella vita matrimoniale di Corie e Paul, una giovane coppia alle prese con le differenze di carattere, le difficoltà della convivenza e una serie di personaggi destinati a complicare ulteriormente la situazione.

Sul palco, insieme ad Alessandro Pagliaro, Chiara Carbone, Francesco Castagnozzi, Angelita Ciccone e Rocco Vigliotta. Costumi e scenografie sono firmati da Mariangela Liucci.

Per l’associazione culturale Yggdrasill, la partecipazione al Roma Comic Off rappresenta un nuovo tassello di un percorso costruito attraverso teatro, cultura e produzione artistica.

Una trasferta importante, nella Capitale anche il nome di Ariano Irpino, dando spazio al lavoro e alle professionalità artistiche nate e cresciute sul territorio.