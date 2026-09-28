Ariano: ecco in che condizioni versa il popoloso piano di zona Chissà per quanto tempo resteranno ancora lì

Chi ha organizzato una imponente manifestazione sportiva domenica scorsa nel piano di zona ad Ariano Irpino, ha avuto l'accortezza di pulire strade e piazzole in maniera esemplare, senza lasciare rifiuti e sacchetti a terra.

Non ha fatto invece altrettanto il comune, lasciando cumuli di rifiuti sparsi ovunque. La foto che vedete è stata scattata questa sera dopo le 18 nei pressi del palazzetto dello sport. Lo scenario è simile anche in altri angoli del popoloso piano di zona, dove in molti si sono lamentati della situazione.

Chissà per quanto tempo resteranno ancora lì. E non è purtroppo l'unico caso. Nei pressi delle ecoisole dove fino a qualche tempo fa, vi erano le cooperative a mentenere puliti i luoghi, oggi assistiamo al degrado più totale nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale e le sanzioni della polizia municipale. E' purtroppo l'inciviltà dilagante a regnare.