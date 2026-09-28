Rete patrimoniale delle feste del grano: incontro dei sindaci ad Avellino La rete è nata con lo scopo di salvaguardare, valorizzare e promuovere le tecniche artigianali

Nella sala Grassi dell’amministrazione provinciale della provincia di Avellino in piazza libertà, martedi 29 settembre 2026 alle ore 10:30, si trrrà la conferenza stampa dei sindaci della rete patrimoniale delle feste del grano sulle manifestazioni svolte e sul futuro della rete.

La Rete patrimoniale è composta da: comune di Fontanarosa (capofila), e dai comuni di Mirabella Eclano, Flumeri, Villanova del Battista, Frigento della provincia di Avellino, dai Comuni di Foglianise e San Marco dei Cavoti della provincia di Benevento, nonché dal Comune di Jelsi della provincia di Campobasso.

La rete è nata con lo scopo di salvaguardare, valorizzare e promuovere le tecniche artigianali e i saperi tradizionali, legati all’intreccio della paglia condivisi delle sette comunità; ha inoltre la finalità di presentare la domanda di iscrizione delle Feste del Grano nell’Ich List Unesco e si avvale della consulenza scientifica di Helga Sanità dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Svolge il ruolo di coordinamento Giuseppe Silvestri presidente del Comitato Provinciale di Avellino".

Partecipano:

Giuseppe Pescatore, sindaco di Fontanarosa

Giancarlo Ruggiero, sindaco di Mirabella Eclano

Angelo Antonio Lanza, sindaco di Flumeri

Ernesto Iorizzo, sindaco di Villanova del Battista

Carmine Ciullo, sindaco di Frigento

Giovanni Mastrocinque, sindaco di Foglianise

Angelo Marino, sindaco di San Marco dei Cavoti

Egidio Mauri, sindaco di Jelsi

Giuseppe Silvestri Presidente Unpli Provinciale