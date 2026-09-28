Arcieri del tricolle: dopo la pausa estiva arrivano i primi successi Sei medaglie per il team arianese

Ritorno sui campi di tiro con l'arco degli Arcieri del Tricolle che, dopo la pausa estiva, ritornano a partecipare alle gare indoor, con bersagli posti alla distanza di 18 metri, con buoni risultati conseguiti nella competizione interregionale tenutasi a Roccapiemonte il 27 settembre 2026.

Questi i piazzamenti nella classifica finale:



Alessia Manganiello, arco nudo, juniores femminile, oro;



Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, oro;



Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, seniores femminile, argento;



Angelino Grieco, arco nudo, master maschile, argento;



Matilde Puorro, arco olimpico, ragazzi femminile, bronzo.



Angelino Grieco, Antonio Zotti e Domenico Paonessa, componenti la squadra arco nudo, master maschile, oro.

Ancora una volta, come già accaduto in altre competizioni sportive, l’Asd Arcieri del Tricolle si è caratterizzata per il fair play.

In questa occasione, due giovani arcieri del Tricolle in gara avrebbero potuto consentire di assegnare ad uno dei due un punto dubbio qualificandolo come “punto superiore” e continuare a gareggiare indisturbati ma hanno preferito chiamare il Giudice di gara che ha constatato, con l’ausilio di una lente di ingrandimento e di una torcia, che il “punto superiore” non c’era e assegnando, di conseguenza, il “punto inferiore”.