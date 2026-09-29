Don Andrea ordinato Sacerdote: Santa Lucia di Serino in festa Prima messa per Don Andrea nella chiesa Santa Maria della Sanità, nel Monastero delle Clarisse

Venerdì 25 settembre, nella Cattedrale di Avellino, un giovane originario di Santa Lucia di Serino è stato ordinato presbitero e da allora è don Andrea, "sacerdote per sempre". La comunità si è stretta attorno a lui, e il sindaco Ottaviano Vistocco, a nome dell'Amministrazione comunale, gli ha rivolto un messaggio di auguri.

Cerimonia nella Cattedrale di Avellino e prima messa di don Andrea

Alla cerimonia hanno partecipato in molti. Domenica don Andrea ha celebrato la sua prima messa nella chiesa Santa Maria della Sanità, nel Monastero delle Clarisse. Dopo la funzione c'è stato un momento di ritrovo con i fedeli.

Il sindaco Ottaviano Vistocco e l'Amministrazione comunale: don Andrea è un dono

Nel messaggio il sindaco ricorda che la comunità ha accompagnato il giovane fin dall'inizio "con affetto e preghiera". Vistocco gli augura che il nuovo cammino "al servizio del popolo di Dio" sia luminoso e che il Signore lo custodisca e lo sostenga "nel suo ministero".

La scelta di don Andrea e l'impegno verso la comunità

Per il sindaco, la scelta di don Andrea è "un grande dono" per i familiari, per la comunità di Santa Lucia di Serino e per la Chiesa di Avellino. A don Andrea l'Amministrazione chiede di custodire "la bellezza della chiamata ricevuta" e di essere "un pastore paziente, capace di accogliere tutti con sguardo benevolo".