Esplosione nella notte ad Avellino: paura in piazza Kennedy

Paura nella notte in pieno centro ad Avellino per un'esplosione che ha scosso gli abitandi di VIa Del Balzo Ad esplodere petardo di forte potenza o una bomba carta tra l'una e l'una e mezza della scorsa notte nella galleria di via Carlo del Balzo, ad Avellino. Il boato ha svegliato i residenti dell'area di piazza Kennedy. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per accertare la dinamica di quanto avvenuto-.
La dinamica dell’esplosione e l’area coinvolta
Le telecamere presenti nella zona potrebbero avere ripreso l'autore, e saranno le prime immagini da visionare, per accertare ogni aspetto.
Sicurezza a piazza Kennedy: la preoccupazione dei residenti
L'area di piazza Kennedy è da tempo al centro del dibattito cittadino sul tema della sicurezza. Gli abitanti segnalano con frequenza episodi di degrado e disturbo, soprattutto nelle ore notturne.