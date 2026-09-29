Esplosione nella notte ad Avellino: paura in piazza Kennedy Nella galleria di Via Del balzo l'esplosione intorno all'una di notte

Paura nella notte in pieno centro ad Avellino per un'esplosione che ha scosso gli abitandi di VIa Del Balzo Ad esplodere petardo di forte potenza o una bomba carta tra l'una e l'una e mezza della scorsa notte nella galleria di via Carlo del Balzo, ad Avellino. Il boato ha svegliato i residenti dell'area di piazza Kennedy. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per accertare la dinamica di quanto avvenuto-.

La dinamica dell’esplosione e l’area coinvolta

Le telecamere presenti nella zona potrebbero avere ripreso l'autore, e saranno le prime immagini da visionare, per accertare ogni aspetto.

Sicurezza a piazza Kennedy: la preoccupazione dei residenti

L'area di piazza Kennedy è da tempo al centro del dibattito cittadino sul tema della sicurezza. Gli abitanti segnalano con frequenza episodi di degrado e disturbo, soprattutto nelle ore notturne.