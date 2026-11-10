Fiorella Pagliuca confermata Provveditore degli Studi di Avellino Gli auguri dell'amministrazione di Monteforte Irpino per l'incarico di riconferma con direttore Usp

Fiorella Pagliuca è stata confermata come Provveditore agli Studi alla guida dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e riprende da oggi servizio all'ufficio scolastico provinciale di Avellino come Provveditore agli studi, per un secondo incarico che durerà tre anni. La dirigente aveva già guidato il Provveditorato irpino dal primo settembre 2023 al 31 agosto di quest'anno. Il nuovo mandato si apre quindi a poco più di due mesi dalla conclusione del precedente

Le conferme

La nomina è stata accolta con soddisfazione dall'Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino, che ha espresso le sue più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico triennale attribuito alla Dott.ssa Pagliuca, la quale torna così a guidare l’istituzione scolastica provinciale irpina.

Le felicitazioni ufficiali del Comune di Monteforte Irpino

L'Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino esprime le più sincere congratulazioni alla Dott.ssa Fiorella Pagliuca per il nuovo incarico triennale alla guida dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, dove torna a ricoprire il ruolo di Provveditore agli Studi.

Un incarico che arriva dopo l'esperienza già maturata dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2026 e che rappresenta un importante riconoscimento delle sue competenze e della professionalità dimostrata.

Le parole del Sindaco Fabio Siricio

«Rivolgo alla Dott.ssa Fiorella Pagliuca, a nome mio e dell'intera Amministrazione Comunale, le più sentite congratulazioni per questo nuovo incarico – dichiara il Sindaco Fabio Siricio –. La scuola rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita delle nostre comunità e siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza continueranno a essere un punto di riferimento per il sistema scolastico irpino. Le auguriamo buon lavoro, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni e mondo della scuola sia essenziale per costruire nuove opportunità per i nostri giovani».

L’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca De Santis

Alle parole del Sindaco si uniscono quelle dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca De Santis:

«Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del ritorno della Dott.ssa Pagliuca alla guida dell'Ufficio Scolastico Provinciale. La continuità amministrativa, unita alla conoscenza del territorio e delle esigenze delle comunità scolastiche, costituisce un valore aggiunto importante. Come Amministrazione, confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare per promuovere una scuola sempre più inclusiva, attenta ai bisogni degli studenti e capace di valorizzare le nuove generazioni».

Il contributo dell’Assessore alle Politiche Sociali Martino De Falco

L'Assessore alle Politiche Sociali, Martino De Falco, aggiunge:

«Desidero rivolgere alla Dott.ssa Fiorella Pagliuca le mie più sincere congratulazioni per il nuovo incarico. La scuola non è soltanto un luogo di formazione e apprendimento, ma rappresenta anche un presidio fondamentale di inclusione, crescita e coesione sociale. È proprio attraverso una collaborazione costante tra istituzioni scolastiche, servizi sociali e amministrazioni locali che possiamo contrastare le disuguaglianze, prevenire il disagio giovanile e garantire a ogni studente le stesse opportunità di crescita. Sono certo che la professionalità e la sensibilità della Dott.ssa Pagliuca contribuiranno a rafforzare questo percorso di collaborazione, nell'interesse dei nostri ragazzi, delle famiglie e dell'intera comunità scolastica irpina».

Alla Dott.ssa Fiorella Pagliuca giungano i migliori auguri di buon lavoro da parte dell'intera comunità di Monteforte Irpino.