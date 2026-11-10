Confesercenti: 100mila euro per imprese filiera turistica irpina Investimenti in digitalizzazione, sostenibilità, accessibilità e promozione dell’offerta turistica

La Confesercenti provinciale di Avellino informa le imprese del territorio dell’attivazione del “Bando Voucher Turismo – Anno 2026”, promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 100mila euro per sostenere investimenti in digitalizzazione, sostenibilità, accessibilità e promozione dell’offerta turistica locale.

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese delle province di Avellino e Benevento appartenenti alla filiera turistica, comprese quelle della ricettività, della ristorazione, dei trasporti, degli eventi, della cultura e delle agenzie di viaggio, nonché alle imprese agroalimentari e artigianali che propongono esperienze turistiche, come enoturismo, oleoturismo, visite e degustazioni.

Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 3.500 euro per le imprese singole e di 5.000 euro per le forme aggregate, come consorzi e reti d’impresa.

“Si tratta di un’opportunità – afferma il presidente provinciale della Confesercenti, Giuseppe Marinelli - per le imprese irpine, che possono investire nel miglioramento dei servizi, nell’innovazione e nella promozione delle proprie attività. Il turismo rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico delle nostre comunità e deve essere sempre più integrato con il commercio, la ristorazione, l’artigianato e le produzioni locali”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma ReStart, dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 23:59 del 10 dicembre 2026. È già possibile, dalla pubblicazione del bando, procedere alla precompilazione delle richieste.

Confesercenti Avellino invita le imprese interessate ad approfondire le opportunità previste dalla misura e a prepararsi per tempo alla presentazione delle domande.