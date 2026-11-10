Avellino piange Carlo Picone: intellettuale brillante e professore amatissimo Un intellettuale acuto, un professore amatissimo, una delle menti più brillanti di questa provincia

La città di Avellino perde una delle sue voci più autorevoli e una delle menti più brillanti del panorama culturale irpino. È scomparso Carlo Picone, intellettuale acuto, docente stimato e uomo dalla profonda conoscenza del territorio.

Nel corso della sua carriera di insegnante ha avuto modo di conoscere a fondo l'Irpinia, attraversandola in lungo e in largo, osservandone le trasformazioni, valorizzandone le risorse e mettendone in evidenza le criticità. Un rapporto intenso con la propria terra, fatto di amore sincero e spirito critico: Picone sapeva apprezzarne le qualità, ma anche denunciarne i limiti, sempre con l'intento di stimolarne la crescita.

Negli anni Ottanta si era distinto anche come apprezzato critico televisivo.

Una passione per la comunicazione e per il mondo dell'informazione che condivideva con l'amato fratello Generoso, insieme all'interesse per il giornalismo e la carta stampata.

A contraddistinguerlo era soprattutto l'ironia, tratto distintivo del suo carattere e del suo modo di leggere e raccontare la realtà. Uno sguardo intelligente, pungente e mai banale, che lascia un segno in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.