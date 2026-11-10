Avellino, fogli di via per due cittadini rumeni: divieto di ritorno per tre anni

Il Questore di Avellino ha disposto due Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Avellino, della durata di tre anni, nei confronti di un uomo di 21 anni e di una donna di 33 anni, entrambi di nazionalità rumena e già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.
I due, nella serata di ieri, sono stati fermati e sottoposti a controllo dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Avellino mentre si aggiravano per le strade cittadine a bordo di un'autovettura.
Non avendo fornito giustificazioni ritenute valide circa la loro presenza sul territorio comunale, nei loro confronti è stato adottato il provvedimento di allontanamento, in quanto considerati soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.
Al termine degli accertamenti, per entrambi è scattato il Foglio di Via Obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel Comune di Avellino per i prossimi tre anni. L'autovettura sulla quale viaggiavano è stata inoltre sottoposta a sequestro.