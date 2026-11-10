Ariano: nel "paese delle meraviglie" accade anche questo Un'auto di servizio dell'Asl di Avellino, parcheggiata da circa un mese, all'imbocco di via Lusi

Nel paese delle meraviglie, non ci stupisce più di tanto vedere un'auto di servizio dell'Asl di Avellino, parcheggiata da circa un mese, all'imbocco di via Lusi, di fronte alla scalinata che porta alla villa comunale. Più di una persona ci ha fatto notare ciò di cui ci stiamo occupando.

La vettura avvolta delle foglie di autunno non ostacola certamente la circolazione stradale ma ha destato comunque curiosità per la sua lunga sosta.

"Forse se la sono dimenticata qui - ci dice un assiduo camminatore incuriosito dalla nostra presenza - se non è un mese, ci siamo quasi, sembra strano veramente, fate un appello magari qualcuno si ricorda di andare a riprenderla".

Siamo non molto distanti dal distretto sanitario dell'Asl nella centralissima piazza Mazzini e i posti auto riservati comunque ci sono lì.

A questo punto, pur consapevoli che ci sono cose più importanti a cui pensare, la domanda la rivolgiamo anche noi all'Asl di Avellino che forse non sarà neppure al corrente di questa vicenda. Come mai quell'auto è lì, c'è una motivazione particolare?