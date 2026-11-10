Avellino, rivedi "0825": ecco il programma allenamenti dei lupi

Rivedi la puntata di ieri: per gli irpini testa alla sfida con il Mantova, in programma domenica 22

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Avellino.  

(Clicca qui per rivedere la puntata) Ripresa nel pomeriggio per l'Avellino che svilupperà quattro sedute a porte aperte con accesso libero in Tribuna Montevergine lungo la settimana. Allenamento alle 15, poi doppia seduta nella giornata di domani, alle 9.30 e alle 15, unica seduta alle 11 giovedì e allenamento a porte chiuse da venerdì, l'ultimo della settimana con il weekend di pausa per il campionato di Serie B. Nesta non potrà contare su Faticanti e Moruzzi, impegnati con l'Italia Under 21. Gli azzurrini affronteranno in amichevole la Francia venerdì (ore 18.30) e il Belgio lunedì (ore 18.15). Per i lupi testa alla sfida con il Mantova, in programma domenica 22 (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

Le sedute al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 15 (porte aperte - Tribuna Montevergine)
Mercoledì ore 9.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)
Mercoledì ore 15 (porte aperte - Tribuna Montevergine)
Giovedì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)
Venerdì ore 11 (porte chiuse)

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