Avellino, inquinamento e tumori: aperto il tavolo permanente Insieme sindaci, ASL, azienda ospedaliera Moscati, Confindustria, ASI e associazioni

Nell’aula consiliare del Comune di Avellino prima riunione del tavolo permanente per l’approfondimento dei dati sull’inchiesta tumorale nel territorio del capoluogo e della provincia irpina. Sindaci, ASL, azienda ospedaliera Moscati, Confindustria, ASI e tutto il mondo delle associazioni riunite con l’obiettivo di un documento unitario al termine della serie di incontri. "La nostra sfida è arrivare nei prossimi 6 mesi con obiettivi tecnici per ogni singolo Comune per andare poi in Regione con un documento unitario, che vale per l'Irpinia": ha affermato la vice sindaca di Avellino, Anna D'Aliasi.

"Bisogna passare dalle parole ai fatti"

La prospettiva di agire subito nel percorso di confronto. Nel corso della prima riunione anche la testimonianza diretta dei diversi casi sul territorio: "Bisogna passare dalle parole ai fatti. - ha sottolineato il dottore Franco Mazza, presidente del comitato "Salviamo la Valle del Sabato" - Alcune cose si possono fare subito: ridurre gli impatti su alcuni siti inquinati, intervenire e passare alle zone critiche, penso alla Valle del Sabato e a Solofra, con screening sanitari sulla popolazione. Questo va fatto subito". "Bisogna verificare l'esposizione della sostanza del tetracloroetilene e dati biomarcatori correlati. - ha affermato la consigliera del Comune di Montoro, Anna Ansalone - Sono la testimonianza di chi si va a curare fuori e di chi fa mobilità sanitaria per potersi salvare. È il mio secondo tumore, vivo in quella città e ci vive tutta la mia famiglia. Voglio continuare a vivere lì".