Scomparsa Carlo Picone, Prc: "L'Irpinia perde una delle sue voci più libere" Amava definirsi ironicamente e orgogliosamente un "anarchico"

Il partito della rifondazione comunista dell’Irpinia esprime il suo più profondo e sentito cordoglio per la dolorosa scomparsa di Carlo Picone, intellettuale stimato, docente appassionato e acuto osservatore della sua terra.

"Nei suoi scritti, così come nei suoi profili personali, Carlo amava definirsi ironicamente e orgogliosamente un "anarchico". Una formula che racchiudeva la sua essenza più profonda: quella di un uomo libero, refrattario ai dogmi e dotato di una straordinaria autonomia di pensiero.

Come intellettuale critico e attento analista del territorio, Carlo ha spesso incrociato e commentato le dinamiche sociali e le battaglie della sinistra irpina.

Con la sua penna e la sua intelligenza ha seguito le vertenze storicamente a noi più vicine, a partire dalla difesa dei diritti dei lavoratori, con una costante e sensibile attenzione al drammatico caso dell'ex Isochimica, fino alle lotte per la tutela ambientale e la salvaguardia dell’Irpinia.

La sua era una vicinanza puramente intellettuale, non mossa da una logica di partito o da appartenenze formali, ma sempre guidata da una forte e rigorosa onestà critica.

Proprio per questa sua totale indipendenza, i suoi interventi rappresentavano per tutta la comunità politica e sociale un patrimonio prezioso di riflessione e uno stimolo costante al confronto.

Con Carlo Picone l’Irpinia perde una delle sue voci più libere, colte e disincantate. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai tantissimi studenti che hanno avuto il privilegio di averlo come guida va il nostro più sincero abbraccio".