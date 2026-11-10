Franco Pepe sceglie l'Irpinia per le sue cure: operato al Criscuoli-Fieri Intervento alla colecisti dal dottore Iovine oggi torna a casa

Franco Pepe, il maestro dell’arte bianca, titolare di Pepe in Grani, sceglie l’Irpinia per le sue cure. Il proprietario della nota pizzeria è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colecisti presso l’Ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che è stato eseguito dal dottor Iovine e dalla sua équipe, che hanno eseguito l’operazione nella giornata di ieri. L’intervento è perfettamente riuscito e il Maestro pizzaiolo oggi verrà dimesso. Franco Pepe, il maestro dell’arte bianca, titolare di Pepe in Grani, sceglie l’Irpinia per le sue cure. Il proprietario della nota pizzerai è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colecisti presso l’Ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi.

Per l’intervento, il pizzaiolo ha scelto di affidarsi alle competenze del dottor Iovine e della sua équipe, che hanno eseguito l’operazione nella giornata di ieri. L’intervento è perfettamente riuscito e il Maestro pizzaiolo oggi verrà dimesso. «A Franco Pepe i migliori auguri di una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto al lavoro, tra impasti, ingredienti e quella passione che ha reso la sua pizza un’eccellenza riconosciuta nel mondo» si legge in un post su facebook.