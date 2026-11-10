Franco Pepe sceglie l'Irpinia per le sue cure: operato al Criscuoli-Fieri

Intervento alla colecisti dal dottore Iovine oggi torna a casa

franco pepe sceglie l irpinia per le sue cure operato al criscuoli fieri
Sant'Angelo dei Lombardi.  

Franco Pepe, il maestro dell’arte bianca, titolare di Pepe in Grani, sceglie l’Irpinia per le sue cure. Il proprietario della nota pizzeria è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colecisti presso l’Ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che è stato eseguito dal dottor Iovine e dalla sua équipe, che hanno eseguito l’operazione nella giornata di ieri. L’intervento è perfettamente riuscito e il Maestro pizzaiolo oggi verrà dimesso. Franco Pepe, il maestro dell’arte bianca, titolare di Pepe in Grani, sceglie l’Irpinia per le sue cure. Il proprietario della nota pizzerai è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colecisti presso l’Ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi.

Per l’intervento, il pizzaiolo ha scelto di affidarsi alle competenze del dottor Iovine e della sua équipe, che hanno eseguito l’operazione nella giornata di ieri. L’intervento è perfettamente riuscito e il Maestro pizzaiolo oggi verrà dimesso. «A Franco Pepe i migliori auguri di una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto al lavoro, tra impasti, ingredienti e quella passione che ha reso la sua pizza un’eccellenza riconosciuta nel mondo» si legge in un post su facebook.

Ultime Notizie