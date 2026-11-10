Avellino, torna il Mercatino di Natale in piazza Libertà e al Corso Arriva anche il villaggio di Natale iin viale Italia

"Stiamo lavorando, con gli assessori Luca Cipriano ed Ettore Iacovacci, a un Natale che sia un’occasione di crescita e di vitalità per tutta Avellino. Non solo un calendario di appuntamenti, ma un progetto che unisce attrattività, commercio, tradizioni e socialità, restituendo ai nostri spazi urbani occasioni di incontro e partecipazione." Così il sindaco Nello Pizza.di Avellino annuncia l'allestimento degli eventi.

Dal 5 dicembre al 6 gennaio

"Il Mercatino di Natale 2026, dal 5 dicembre al 6 gennaio, sarà più ampio e diffuso, in tre luoghi della città. Piazza della Libertà ospiterà il tradizionale mercatino, con 15 casette dedicate all’artigianato, ai prodotti tipici e alle eccellenze enogastronomiche irpine - spiega Pizza -. Il progetto si estenderà anche lungo Corso Vittorio Emanuele, con nuove casette e iniziative legate alle tradizioni natalizie.

Villaggio di Natale in Viale Italia

La novità di quest’anno sarà il Villaggio di Natale in Viale Italia, tra via De Conciliis e via Fratelli del Gaudio, dal 19 dicembre al 7 gennaio: uno spazio pensato soprattutto per bambini e famiglie, che animerà un’altra importante parte della città. Metteremo a disposizione degli organizzatori le 25 casette comunali, con uno spazio significativo per associazionismo e volontariato: almeno cinque saranno assegnate gratuitamente alle associazioni, per far conoscere il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio. L’obiettivo è chiaro: portare persone in città e creare opportunità concrete per negozi, artigiani e pubblici esercizi, valorizzando le produzioni del nostro territorio. Il modello organizzativo scelto non comporta oneri economici per il Comune: realizzazione e gestione saranno affidate, tramite procedura pubblica, a soggetti qualificati. Vogliamo un Natale che coinvolga tutta la comunità e faccia vivere Avellino in ogni sua parte. Perché una città attrattiva è una città che offre opportunità, sostiene chi lavora e crea occasioni per stare insieme.Perché il Natale è di tutti. E ad Avellino è uguale per tutti.". Conclude Pizza.