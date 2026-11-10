Riparte l'Avellino: Favilli e Di Maggio out e si ferma Sounas Segnali social da Fila dopo l'infortunio rimediato nella prima giornata di campionato

Sosta per le Nazionali, Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi sono in ritiro con l'Italia Under 21, l'Avellino ha ripreso la preparazione e svilupperà fino a giovedì allenamenti a porte aperte. Doppia seduta nelle prossime ore e poi l'ultimo allenamento settimanale sarà lontano da occhi indiscreti. Armando Izzo non era al "Partenio-Lombardi" alla ripresa: il difensore, che nella notte tra domenica e lunedì ha subito un furto in casa, ha usufruito di un permesso accordato dal club.

Difficile il recupero per Avellino-Mantova

Esami strumentali per Andrea Favilli, uscito dalla distinta di gara poco prima di Benevento-Avellino a causa di un risentimento muscolare. I controlli hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra e, per quanto di lieve entità, Avellino-Mantova, in programma domenica 22 (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sembra già fuori dai radar nel recupero della punta e anche di Luca Di Maggio. Nelle prossime ore il centrocampista si sottoporrà ad esami strumentali per comprendere i tempi di recupero dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato durante Benevento-Avellino.

Stop per Sounas, segnali da Fila sui social

Nel corso del primo allenamento settimanale si è fermato Dimitrios Sounas. Regolarmente in gruppo, invece, Lorenco Simic. Sui social Daniel Fila ha lanciato i primi segnali nel recupero dal brutto infortunio rimediato nella prima giornata di campionato, la lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.