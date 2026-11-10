Ariano, caso tari: la minoranza chiede un consiglio comunale straordinario La richiesta è stata indirizzata al presidente del civico consesso Antonio Della Croce

I consiglieri comunali di minoranza hanno protocollato a palazzo di città la richiesta di convocazione urgente e straordinaria del consiglio comunale sugli avvisi Tari 2026 recapitati alle famiglie delle contrade servite dai carrellati "Jolly". La richiesta è stata indirizzata al presidente del civico consesso Antonio Della Croce.

"A servizio invariato, il tributo è passato dal 40% al 100% senza alcun passaggio in consiglio comunale e senza alcuna comunicazione ai cittadini. Con la mozione depositata chiediamo la sospensione immediata degli avvisi e il ricalcolo del tributo secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalla legge".

La vicenda ha suscitato forti reazioni politiche attraverso un botta e risposta ad oltranza tra maggioranza e opposizione.

"Attendiamo che il presidente del consiglio convochi la seduta nei termini di legge". Fin qui la richiesta dei consiglieri comunali di minoranza.