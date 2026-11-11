IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le ragioni irriferibili Le ragioni della inaspettata debacle, fin qui maturata, sono numerose e non tutte riferibili...

La cosa peggiore che potesse accadere a tutto il mondo sportivo che si muove - a qualunque titolo - intorno alla SSC Napoli, è rimestare per due settimane su quanto accaduto fin qui. Proviamo a fare un punto della situazione. La squadra azzurra ha preso sonore batoste a destra e a manca, sia in Champions League, di fatto già compromessa, che in campionato, dove la speranza di risalire qualche posizione ancora c'è. Ah dimenticavo la Coppa Italia, dalla quale il Napoli non è ancora uscito, ma solo perché non è sceso in campo. Le ragioni della inaspettata debacle, fin qui maturata, sono numerose e non tutte riferibili.