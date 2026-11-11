La neuro-artropatia diabetica, il piede di Charcot: ecco cosa dobbiamo sapere Allo stato attuale il diabete è la causa principale dell’osteo-artropatia neuropatica...

Jean-Martin Charcot, uno dei grandi clinici del XIX° secolo che hanno scritto delle belle pagine della medicina dato che essi “sapevano vedere e comprendere”, ha pubblicato le sue prime osservazioni sull’artropatia tabetica nel 1868. La tabe è la sclerosi sifilitica dei cordoni posteriori del midollo spinale.

La malattia determina flash dolorosi e ipoestesia tattile dei piedi. Charcot ne ha fornito una descrizione completa nel 1881 in occasione di una presentazione al settimo Congresso internazionale di Londra, insistendo sul fatto che l’osteo-artropatia neuropatica dei pazienti con sifilide si accompagna a lesioni delle ossa e delle articolazioni, responsabili di una deformazione del piede che diventa inoltre “insensibile”.

Il termine di malattia articolare di Charcot, o di artropatia di Charcot, si riferisce da allora alle artropatie deformanti del piede, quale che ne sia la causa. J.M. Charcot attribuisce le fratture delle ossa e la dislocazione articolare alla sclerosi posteriore del midollo spinale che determina disturbi della circolazione nel comparto, compresa una lesione dei nervi trofici. Nello stesso anno il chirurgo britannico Herbert William Page scopre il legame dell’artropatia con la neuropatia periferica.

L’associazione tra il piede di Charcot e il diabete è stata descritta per la prima volta da William Riely Jordan di Boston nel 1936 a proposito dell’osservazione di una donna anziana affetta da diabete e da una neuropatia periferica da 14 anni, la sierologia sifilitica della quale era negativa. Dopo questa prima osservazione che Jordan spiegava con una complicazione trofica neurologica imputabile al diabete, l’incidenza dei “piedi di Charcot” è andata ad aumentare, mentre la sequela della sifilide (tabe dorsale) andava a sparire.

Allo stato attuale il diabete è la causa principale dell’osteo-artropatia neuropatica. Essa associa lesioni ossee e articolari ad un gonfiore indolore a livello dei piedi e delle caviglie che può evolvere verso una deformazione importante del piede (piede cubico), e ancora verso escare cutanee che possono complicarsi con infezioni sistemiche necessitanti talvolta di amputazione.

Nota bene: il “piede di Charcot” non va confuso con la “malattia di Charcot” o “Sclerosi laterale amiotrofica” (SLA) che è un’affezione degenerativa del fascio piramidale, dei corni anteriori del midollo spinale e dei nuclei motori e delle ultime paia di nervi cranici.