Tenta di lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia: paura sul Raccordo Avellino-Salerno Caos e disagi nel territorio di Fisciano, nuova mattinata di passione sul Raccordo

Ha tentato di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia, ma è stato bloccato in tempo dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei pressi dello svincolo di Fisciano, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un giovane è stato salvato grazie all'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Eboli. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo per la sicurezza stradale, hanno notato l'uomo dopo che aveva scavalcato la ringhiera di protezione del passaggio pedonale e si era sporto pericolosamente nel vuoto. I poliziotti hanno fermato il veicolo di servizio in sicurezza e si sono avvicinati lentamente, cercando di instaurare un dialogo e tranquillizzarlo. Il giovane, che appariva assente e non rispondeva alle domande, si reggeva alla ringhiera con un braccio mentre continuava a sporgersi nel vuoto. Gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo prima che potesse lasciarsi cadere. Il giovane è stato quindi affidato alle cure dei sanitari, nel frattempo intervenuti sul posto.