Subsonica ad Avellino, concerto al Teatro Gesualdo il 23 marzo Le date del tour

I Subsonica annunciano oggi 'Subsonica a teatro', il nuovo tour della band nei principali teatri italiani, in partenza a marzo 2027. La tournée teatrale arriva dopo il grande successo delle celebrazioni del trentennale con 'Cieli su Torino 96-26', l'uscita dell'album 'Terre Rare' e il lungo tour estivo 'Terre Rare 96-26' che ha attraversato l'Italia.

Il tour, la tappa ad Avellino

Prodotto da Live Nation, il tour partirà l'8 marzo 2027 dal Politeama Genovese di Genova, per poi proseguire l'11 marzo all'Auditorium Conciliazione di Roma, il 13 marzo al Teatro Politeama di Piacenza, il 16 marzo all'EuropAuditorium di Bologna, il 19 marzo al Teatro Intred di Varese, il 22 marzo al Teatro Augusteo di Napoli, il 23 marzo al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, il 25 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo, il 26 marzo al Teatro Malibran di Venezia, il 27 marzo al Politeama Rossetti di Trieste, il 30 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e si chiuderà il 31 marzo 2027 al Teatro Colosseo di Torino. Da ora sono disponibili in prevendita i biglietti per gli iscritti alla newsletter della band. Da giovedì 12 novembre alle ore 11 i biglietti saranno disponibili in prevendita 'My Live Nation'. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente o accedere al proprio account su www.livenation.it.

La vendita dei biglietti dal 13 novembre

La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 11 di venerdì 13 novembre su www.livenation.it e sui principali circuiti di vendita. Trent'anni di palchi tra club, palazzetti e festival: dopo 15 anni dalla prima volta, i Subsonica tornano nei teatri in una veste inedita, mostrando tutte le sfaccettature della propria identità musicale. Sull'onda delle celebrazioni del trentennale, la band proporrà uno spettacolo concepito appositamente per questi spazi. 'Subsonica a Teatro' sarà un'occasione speciale per approfondire tutte le sfumature della variegata anima musicale della band: un set acustico riporterà all'essenziale le canzoni più rappresentative, impreziosite da racconti e aneddoti sulla loro gestazione. Una parte elettrica accenderà sul palco l'energia che da sempre contraddistingue i loro live e una parte clubbing chiuderà il cerchio con la dimensione elettronica e da dancefloor in un contesto decisamente inedito.

La scaletta

La scaletta, sulla scia delle celebrazioni del trentennale di carriera, conterrà i pezzi più classici e rappresentativi, ma anche brani quasi mai eseguiti dal vivo e canzoni meno esplorate della loro discografia. Al centro di tutto ci saranno i brani valorizzati nella loro essenza. Un racconto musicale in cui passato e presente si intrecciano, ideale prosecuzione del percorso del trentennale segnato da 'Cieli su Torino 96-26' e dall'album 'Terre Rare'. Con 'Subsonica a Teatro', la band apre un nuovo capitolo del proprio percorso live, continuando a rinnovare il linguaggio musicale, da sempre caratterizzato dalla ricerca e dalla sperimentazione.