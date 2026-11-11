Ariano: ecco in che condizioni versa il defibrillatore nel cortile del municipio Eppure parliamo di uno strumento salvavita così importante

Ci passano davanti come se nulla fosse, amministratori comunali, dirigenti di uffici, dipendenti e operai. Possibile che nessuno abbia mai notato da anni, perchè va chiarito che non è un problema di oggi, lo stato di abbandono in cui versa il defibrillatore di piazza plebiscito, nel cortile d’ingresso del municipio ad Ariano Irpino. Una situazione davvero vergognosa e inaccettabile. La cassetta che contiene il portatile è sudicia e deteriorata.

Eppure parliamo di uno strumento salvavita. E non sappiamo neppure se allo stato attuale sia funzionante o meno, perchè come tutte le attrezzature del genere necessitano di continue verifiche e manutenzione, obbligatoria per legge al fine di garantirne l'efficacia e la sicurezza in caso di emergenza .

Il defibrillatore in questione, più volte vandalizzato negli anni, è frutto di una donazione da parte del Rotaract Club Avellino Est avvenuta nel 2018 in questo luogo centralissimo della città, soprattutto per la moltitudine di giovani che affollano le notti della movida è anche di giorno, considerata la presenza di banche, uffici e attività commerciali.

Così scrivevano già negli anni scorsi attraverso una pec al comune i promotori dell'iniziativa:

"Data la funzione salvavita di tali strumentazioni mediche, si auspica nel celere riscontro ed ancor di più nel tempestivo intervento di manutenzione, stante ad oggi il persistere delle condizioni di abbandono, incuria e condizioni igienico sanitarie deplorevoli che potrebbero compromettere irreparabilmente il corretto funzionamento degli stessi apparecchi, già denunciate nella precedente pec".

Non è cambiato nulla. Anzi, la situazione è ulteriormente e vergognosamente peggiorata! Ci sarà qualche amministratore che prenderà a cuore questa vicenda?