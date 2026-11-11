Avellino, droga e cellulari nelle celle del carcere: firmata l'archiviazione Inizialmente nel registro erano finiti agenti in servizio e detenuti ristretti a Bellizzi

di Paola Iandolo

Il gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, ha firmato il decreto di archiviazione per i 15 indagati, tra cui diversi iripini orginari di Aiello del Sabato, Montoro e Serino, coinvolti nell'inchiesta sui presunti illeciti per detenzione di droga e il possesso dei smartphone nelle celle del carcere di Bellizzi Irpino. L'archiviazione è stata disposta dal gip dopo aver accolto la richiesta del pubblico ministero Sodano. La decisione è arrivata anche dopo una proorga nelle indagini concessa dal gip per ulteriori accertamenti.

Le richieste dei legali

Il pubblico ministero e il giudice hanno ascoltato le tesi dei difensori Alberto Biancardo, Pierpaolo Castellitto, Lucia Perri, Alba Fattoriello, Danilo Iacobacci e Giuseppe Nardiello Gallo. In udienza preliminare i legali avevano sostenuto l'estraneità ai fatti dei loro assistiti, dell'insussistenza delle accuse contestate invocando l'archiviazione per tutti i coinvolti. Le persone coinvolte erano quattordici tra agenti e personale sanitario, più un quindicesimo indagato. Le ipotesi al centro dell'indagine riguardavano spaccio, corruzione e accesso indebito ai dispositivi. Per tutti e 15 il procedimento si è concluso con l'archiviazione.



