Tari ad Ariano: il sindaco Ferrante ottiene una svolta da Irpiniambiente Sotto esame il servizio raccolta e possibili ripercussioni sulle tariffe

Il sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, interviene con determinazione sulla questione Tari e sulle criticità relative al servizio di raccolta dei rifiuti, ponendo al centro dell’azione amministrativa la tutela dei cittadini e la necessità di garantire un servizio efficiente, trasparente e coerente con i costi sostenuti dalla collettività.

Nel corso della riunione tecnico-politica con i rappresentanti di Irpiniambiente, il primo cittadino ha posto l’attenzione sulle incongruenze segnalate dai residenti, in particolare riguardo alla dislocazione dei cassonetti e alle effettive modalità di svolgimento del servizio nelle diverse zone del territorio comunale.

Al centro del confronto, la nota di Irpiniambiente del 26 giugno 2026, prot. n. 10145, nella quale la società dichiarava che, a decorrere dal 2024, il servizio di raccolta in alcune zone era passato da carattere sperimentale a ordinario, indicando complessivamente 170 cassonetti distribuiti nelle aree interessate.

A fronte delle segnalazioni dei cittadini, il sindaco Ferrante ha evidenziato la necessità di fare piena chiarezza sulla corrispondenza tra quanto formalmente dichiarato dalla società e la situazione effettivamente riscontrabile sul territorio.

Dal confronto è emersa la necessità di una revisione della nota del 26 giugno 2026, attraverso una nuova relazione tecnica che verifichi puntualmente la distribuzione dei cassonetti, le modalità di raccolta e l’effettiva organizzazione del servizio, prevedendo, ove necessario, anche una certificazione delle condizioni riscontrate.

Un risultato significativo del confronto riguarda l’impegno assunto da Irpiniambiente a procedere anche a una revisione contrattuale, finalizzata a regolamentare in maniera puntuale le prestazioni concretamente erogate sul territorio comunale.

Per il sindaco Ferrante, la questione non riguarda soltanto l’organizzazione del servizio, ma anche il principio di equità nei confronti dei contribuenti arianesi.

Qualora dalle verifiche dovessero emergere difformità o incongruenze rispetto a quanto precedentemente dichiarato, saranno valutate tutte le possibili misure correttive, comprese le eventuali conseguenze sul piano tariffario, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

L’obiettivo del sindaco è chiaro: assicurare che i cittadini paghino una Tari determinata correttamente, sulla base delle condizioni del servizio e nel rispetto della legge.

Il primo cittadino continuerà a seguire personalmente l’evoluzione della vicenda, affinché gli approfondimenti tecnici e contrattuali possano condurre a soluzioni concrete nell’interesse della comunità.