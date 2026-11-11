Carceri irpine: incontro dei garanti con il vertice dell’asl di Avellino "Sforzo importante dell’asl, la regione Campania riconosca un extra fabbisogno sanitario"

Si è tenuto oggi un incontro tra il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, il Garante provinciale uscente di Avellino, Carlo Mele, la nuova Garante provinciale, Maria Rosaria Famoso, e il Direttore generale dell'Asl di Avellino, Maria Concetta Conte.

Al centro del confronto le condizioni della sanità penitenziaria negli istituti irpini, con particolare attenzione alla carenza di personale medico e specialistico, alle difficoltà di accesso alle cure e alle esigenze delle persone detenute più vulnerabili.

Nel corso dell'incontro, i Garanti, partendo dai numeri della popolazione carceraria in provincia di Avellino, dal numero di tossicodipendenti, dal numero dei malati di mente, hanno evidenziato innanzitutto la difficoltà di reperire medici specialisti disponibili a esercitare la propria professione all'interno degli istituti penitenziari.

La mancata presenza degli specialisti comporta la necessità di trasferire i detenuti presso strutture sanitarie esterne, predisponendo ogni volta un servizio di scorta, con evidenti difficoltà organizzative e possibili ritardi nell'accesso alle cure. Particolarmente delicata la situazione dell'istituto di Lauro, dove sono ospitate madri detenute con i propri bambini e dove risulta difficile garantire la presenza di specialisti, in particolare ginecologi e pediatri, nonostante le necessità assistenziali.

I Garanti hanno inoltre segnalato che ad Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, a fronte di 10 posti previsti, risultano attualmente in servizio soltanto 4 medici. Al Bellizzi, invece, i locali destinati alle visite sanitarie non risultano idonei. È stata inoltre sottolineata la necessità di rafforzare i percorsi di salute mentale e di verificare attentamente le doppie diagnosi, ovvero la compresenza di disturbi psichiatrici e dipendenze. Negli istituti della provincia risultano complessivamente 58 persone con diagnosi psichiatrica, mentre sono 8 i posti disponibili per i percorsi dedicati alle doppie diagnosi. Hanno stigmatizzato la chiusura da anni dell’articolazione psichiatrica del carcere di sant’Angelo dei Lombardi.

Un'altra questione affrontata ha riguardato le REMS, per le quali i Garanti hanno richiamato l'importanza di garantire non soltanto assistenza sanitaria, ma anche attività trattamentali, culturali e riabilitative. Le strutture non devono trasformarsi in luoghi di mera custodia, ma offrire percorsi concreti di recupero e reinserimento.

Il Direttore generale dell'Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, nel rispondere alle questioni sollevate, ha illustrato le difficoltà incontrate nel reperimento degli specialisti, nonostante la pubblicazione periodica degli avvisi pubblici. Ha comunicato altresì che anche all’esterno in provincia di Avellino c’è carenza di medici e di specialisti. Ha comunicato altresì che al Lauro non veniva autorizzato ad entrare il ginecologo e pediatra. Ha inoltre riferito degli interventi previsti per la Casa circondariale di Bellizzi: il PRAP avvierà i lavori a gennaio 2027 per la realizzazione di nuove infermerie su due livelli, con quattro posti destinati all'ATSM. Il servizio infermieristico sarà ospitato in un prefabbricato.

Sul fronte delle attività riabilitative nelle Rems, la Direttrice ha comunicato che si sta lavorando all'avvio di laboratori e attività pratiche, a partire da corsi di cucina, anche attraverso l'acquisto di una cucina destinata a questo scopo.

Al termine del confronto, Samuele Ciambriello ha ringraziato il Direttore generale per la disponibilità e per le informazioni fornite, proponendo di valutare, nell'ambito dei prossimi avvisi pubblici, strumenti di maggiore incentivazione economica per i professionisti, attraverso il riconoscimento di un'indennità di rischio e di ulteriori compensi, anche per il disagio legato allo svolgimento dell'attività in una sede penitenziaria. L'obiettivo è rendere maggiormente attrattivi gli incarichi e favorire la partecipazione dei medici alle procedure di reclutamento.

Rivolgiamo un appello urgente e forte alla Regione Campania, dichiara il garante regionale Ciambriello, affinché riconosca formalmente un extra fabbisogno sanitario per gli istituti penitenziari. Le risorse umane ed economiche destinate alla tutela della salute nelle carceri non possono più essere calcolate esclusivamente sulla capienza teorica delle strutture, ma devono adeguarsi alle reali esigenze assistenziali e alle condizioni di sovraffollamento.

È necessario garantire un'adeguata copertura sanitaria, rendere più attrattivo il lavoro dei medici negli istituti penitenziari, potenziare la specialistica e rafforzare i percorsi di salute mentale e di cura delle dipendenze, favorendo anche l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

La tutela della salute delle persone private della libertà personale non è una concessione, ma un diritto costituzionale. Garantirlo significa tutelare la dignità delle persone ristrette e la sicurezza dell'intera comunità.