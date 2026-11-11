Dopo la spaccatura alle ultime elezioni ad Ariano arriva la svolta: Pd unito Carmine Grasso, Laura Cervinaro, Enrico Franza e Maria Carmela Guardabascio fanno fronte comune

"C'è una stagione che si chiude e una che si apre. Per troppo tempo il partito democratico di Ariano Irpino ha fatto parlare di sé per le sue divisioni. Da oggi vogliamo che faccia parlare di sé per la sua unità.

Noi consiglieri comunali iscritti al Pd abbiamo scelto di lavorare, con una voce sola, su tre fronti che sono in realtà uno solo: l'unità del partito democratico, l'unità di tutta l'opposizione, l'unità del centrosinistra. Non c'è l'una senza le altre. Un partito diviso indebolisce l'opposizione, un'opposizione frammentata indebolisce la coalizione, una coalizione senza baricentro lascia la città senza alternativa".

Lo scrivono in una nota, i consiglieri comunali iscritti al partito democratico: Carmine Grasso, Laura Crvinaro, Enrico Franza e Maria Carmela Guardabascio

"In consiglio comunale questo lavoro lo abbiamo già avviato. Ora portiamo la stessa compattezza nel partito.

Per questo ci siamo rivolti alla segreteria provinciale e a quella regionale chiedendo un congresso unitario. Non una conta tra schieramenti, non un regolamento di conti, ma il momento in cui una comunità si ritrova, discute apertamente e sceglie insieme un segretario o una segretaria che rappresenti tutti.

Partiamo da noi stessi, con onestà. Anche noi siamo stati parte delle difficoltà di questi anni.

Alle ultime amministrative il simbolo del partito democratico non era sulla scheda, e la città è rimasta senza la sua voce. È una pagina che non deve ripetersi.

Chi ha costruito le proprie fortune politiche sulle nostre divisioni farebbe bene a rifare i conti. Agli alleati del campo largo diciamo che il Pd è pronto a tornare il punto di riferimento della coalizione e vuole farlo nel modo più credibile: dando l'esempio.

Una coalizione non si guida per diritto acquisito, si guida con la coerenza. L'unità che chiediamo agli altri comincia in casa nostra.

Non è il calendario a fare l'unità: è l'unità a dettare il calendario. Se le condizioni ci sono, siamo pronti anche subito.

Ariano merita un partito democratico unito, un'opposizione unita, un centrosinistra unito. E' ciò che stiamo ricostruendo. Insieme".