Montella, pubblica post diffamatori su Buonopane: 53enne a processo Il 9 febbraio inizierà il processo per il 53enne con le accuse di diffamazione aggravata

di Paola Iandolo

Dovrà affrontare il processo D.G. G. 53enne residente a Montella con l'accusa di diffamazione aggravata e continuata ai danni di Rizieri Buonopane, ex presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, difeso dall'avvocato Massimiliano Moscariello. Le contestazioni riguardano post e dirette pubblicati su Facebook dal 17 maggio 2024 al 3 settembre 2025. Il processo si aprirà il 9 febbraio 2027 davanti al giudice Gennaro Lezzi.

Le offese

In una diretta social il 53enne - difeso dall'avvocato Irma Mazzei - avrebbe definito Buonopane "un incapace di amministrare" e accusato la sua amministrazione di aver costruito una "consorteria di potere trasversale ai partiti". In un altro contributo social (nello specifico un video diffuso nell'ottobre 2024 e in uno del marzo 2025) riporta espressioni dello stesso tenore, tra cui "il principe è un incapace". In un altro video il 53enne afferma che Buonopane non paga le tasse e favorisce gli amici violando le leggi nella gestione della Pubblica Amministrazione.