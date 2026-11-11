Gino Iannace nel "World's top 2% scientist": La ricerca è la mia vita Iannace: guardo sempre il mondo con gli occhi curiosi di un bambino

"La ricerca è un viaggio che non smette mai di sorprendermi. Sono lieto di condividere che, per il sesto anno consecutivo, sono stato incluso nella classifica "World's Top 2% Scientists", sviluppata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier, in riconoscimento dell'impatto delle mie ricerche nel campo dell'acustica applicata. " Così Gino Iannace commenta il prestigioso riconoscimento.

Il mio lavoro, i miei colleghi

"Questo riconoscimento è fonte di soddisfazione, ma è il risultato di un percorso condiviso con colleghi, collaboratori, coautori e studenti, ai quali porgo la mia più sentita gratitudine.

L'esplorazione la.strada della conoscenza

Nel corso di questi anni abbiamo esplorato una vasta gamma di aree di ricerca: dall'acustica dei teatri antichi, allo studio dei metamateriali, all'esplorazione della nuova frontiera dell'acustica dei materiali idroponici. (...) Ogni progetto è stato una sfida, ogni risultato un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo, e ogni collaborazione ha portato valore aggiunto al nostro lavoro. Viviamo tempi difficili, ma una cosa rimane invariata: l’entusiasmo per la ricerca, il desiderio di porsi nuove domande e la determinazione di esplorare strade ancora non esplorate. Perché, in definitiva, questo è ciò di cui si occupa la ricerca: non perdere mai la curiosità e vedere il mondo con l'entusiasmo di un bambino. Il mio sincero ringraziamento va a tutti coloro che sono stati, e continuano a essere, parte di questo percorso."