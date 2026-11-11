Gioventù nazionale Avellino: "Nuove nomine per un migliore assetto territoriale" Entrano nel direttivo provinciale Francesca Guerriero e Lorenzo Visciglio

Alla luce del risultato congressuale del 30 maggio scorso che ha visto eletti: Nicola Antonio

Raduazzo, quale nuovo presidente provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, Ciro Picone e

Christopher Russo come dirigenti provinciali, il presidente provinciale ha proceduto ad incrementare il direttivo provinciale con l’ingresso di Francesca Guerriero e Lorenzo Visciglio.

"L'esito congressuale - spiega il presidente Raduazzo - ha consegnato alla nostra provincia

due dirigenti provinciali, oltre alla figura del presidente, la crescita del nostro movimento giovanile in questi primi sei mesi, ci impone di perfezionare, ampliando, la nostra organizzazione interna per migliorare l’assetto territoriale e la crescita di Gioventù Nazionale in Irpinia.

Conferire queste nomine, puramente interne, rappresenta non un mero riconoscimento all’impegno

profuso da ogni militante ma bensì scaturisce in questi un senso di responsabilità e dovere nei riguardi

del nostro movimento giovanile, ogni incarico serve a suddividere e a individuare i campi d’azione

su cui ogni dirigente dovrà concentrarsi con l’obiettivo principe di rappresentare al meglio Gn".

Ciro Picone: Vicepresidente provinciale (dirigente eletto da congresso).

Christopher Russo: Responsabile della Bassa Irpinia (dirigente eletto da congresso).

Francesca Guerriero: nomina a Dirigente provinciale e Responsabile Alta Irpinia.

Lorenzo Visciglio: nomina a Dirigente provinciale e referente per le scuole superiori.

"La crescita di Gioventù nazionale rappresenta il fulcro della nostra azione, in questi mesi ci siamo radicati in territori in cui prima non eravamo presenti, come Ariano Irpino e la Valle d’Ofanto. Ad ogni Dirigenti sono state assegnate deleghe in base al proprio curriculum e agli studi intrapresi. Gioventù Nazionale ha il compito di formare le nuove generazioni, quelle che un domani andranno a far parte della classe dirigente".