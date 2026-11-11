Avellino, doppia seduta al Partenio: Simic sprinta verso il recupero

La settimana senza partite per gli impegni delle Nazionali servirà all'Avellino anche per lavorare sulla parte atletica e mettere benzina nelle gambe. Non a caso Alessandro Nesta ha fissato per la giornata di mercoledì una doppia seduta di allenamenti. Sul prato del Partenio-Lombardi in mattinata i Lupi hanno lavorato con grande intensità, svolgendo prevalentemente test fisici che serviranno anche ad orientare il lavoro futuro dei biancoverdi.
I riflettori in questi giorni sono puntati soprattutto su Lorenco Simic: il difensore croato, che lo scorso anno era stato tra i titolari inamovibili sia con Biancolino che con Ballardini, è stato il grande assente di questo avvio di stagione. Fermato da un problema muscolare, ha collezionato appena due presenze e mezza, prima del lungo stop. Lo staff tecnico spera di riaverlo a disposizione per il match contro il Mantova, in programma domenica 22 novembre. Per i Lupi, attualmente sesti in classifica, sarà un banco di prova importante in chiave play-off.