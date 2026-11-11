Avellino, doppia seduta al Partenio: Simic sprinta verso il recupero Il difensore sfrutterà la sosta per mettere benzina nelle gambe

La settimana senza partite per gli impegni delle Nazionali servirà all'Avellino anche per lavorare sulla parte atletica e mettere benzina nelle gambe. Non a caso Alessandro Nesta ha fissato per la giornata di mercoledì una doppia seduta di allenamenti. Sul prato del Partenio-Lombardi in mattinata i Lupi hanno lavorato con grande intensità, svolgendo prevalentemente test fisici che serviranno anche ad orientare il lavoro futuro dei biancoverdi.

I riflettori in questi giorni sono puntati soprattutto su Lorenco Simic: il difensore croato, che lo scorso anno era stato tra i titolari inamovibili sia con Biancolino che con Ballardini, è stato il grande assente di questo avvio di stagione. Fermato da un problema muscolare, ha collezionato appena due presenze e mezza, prima del lungo stop. Lo staff tecnico spera di riaverlo a disposizione per il match contro il Mantova, in programma domenica 22 novembre. Per i Lupi, attualmente sesti in classifica, sarà un banco di prova importante in chiave play-off.

