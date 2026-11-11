Avellino Basket col brivido: batte l'Urania Milano all'overtime e vola in vetta Supplementare con Alessandro Gentile espulso e da gestaccio alla Curva Sud del PalaDelMauro

L'Halley Campania Avellino Basket rischia la sconfitta contro la Wegreenit Urania Milano di coach Stefano Sacripanti, trova la parità dal -5 al 40' e vince all'overtime con il risultato di 93-85. La squadra irpina aggancia la Libertas Livorno in vetta alla classifica dopo 9 giornate di campionato. I toscani sono stati sconfitti dalla Valtur Brindisi trovando il primo stop in stagione. Nell'overtime Alessandro Gentile ha rimediato l'espulsione per il fallo tecnico che si lega all'antisportivo commesso nel primo tempo. Nel raggiungere gli spogliatoi è stato autore di un gestaccio rivolto alla Curva Sud del PalaDelMauro: dito medio reiterato e rischio squalifica, ora, per il cestista casertano. L'Avellino Basket vince con i 26 punti di Francis, 14 di Dell'Agnello, i 13 di Fresno e i 12 di Mollura. All'Urania non bastano i 16 di Alessandro Gentile e Galli e i 15 di Morse. Doppia cifra anche per Italiano con 12.

Il tabellino

LNP - Serie A2

Halley Campania Avellino Basket - Wegreenit Urania Milano 93-85

Parziali: 32-23, 17-26, 16-14, 17-19, 11-3

Avellino: Blake Francis 26 (5/10, 4/13), Giacomo Dell'Agnello 14 (7/9, 0/1), Lucas Fresno 13 (3/5, 1/2), Marco Mollura 12 (3/4, 2/6), Mattia Palumbo 8 (1/4, 2/5), Tariq Owens 6 (1/2, 1/1), Gianluca Della Rosa 6 (0/1, 2/3), Michele Serpilli 4 (2/3, 0/2), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/0), Luca Campogrande (0/0, 0/2), Emidio Zuccardi

U. Milano: Alessandro Gentile 17 (7/17, 0/0), Filippo Galli 16 (1/1, 4/8), Anthony Morse 15 (6/11, 0/0), Nazzareno Italiano 12 (0/1, 4/6), Stefano Saccoccia 8 (0/2, 2/5), Alessandro Morgillo 8 (4/6, 0/0), Stefano Gentile 6 (1/2, 1/4), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/4), Luca Rossi, Pietro Lasagni