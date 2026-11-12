Morano: "Va attuato il progetto di sburocratizzazione" Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del presidente provinciale di Fenimprese Avellino

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Marco Morano, presidente provinciale di Fenimprese Avellino, sullo scenario procedurale che affrontano le aziende del territorio campano.

"Viviamo un Paese dove la burocrazia gestisce le azioni e decide per il futuro del sistema produttivo imprenditoriale.

L'Italia è da sempre la patria di un sistema burocratico troppo articolato che spesso allontana i giovani dall'idea di fare impresa, i più, sfiniti da procedure articolate e poco chiare, abbandonano i progetti che potrebbero dare al nostro Paese quella spinta di innovazione di cui ha bisogno.

I principali punti di attuazione del PNRR ci indicano le strade da percorrere per soddisfare i principi di crescita che possano portare beneficio al sistema aziendale del Paese: digitalizzazione ed innovazione, transazione ecologica, inclusione sociale, sono ottimi meccanismi quando adeguatamente supportati. Il nostro Paese non consente la veloce attuazione di quelli che sono i processi evolutivi che l'ambiente economico industriale dovrebbe subire e tutto ciò è legato ad un sistema burocratico non adeguato, difficile da interpretare e poco chiaro nel comunicare con le procedure che, il più delle volte, si rivelano stantie ed inutili.

Un Paese che vuole crescere e stare al passo con i tempi deve saper costruire o modificare prima i sistemi di gestione e controllo delle procedure e poi progettare un iter che sia strategicamente valido e quindi vincente nell'attuazione di un protocollo. Fenimprese si impegna quotidianamente nel produrre istanze e presentarle al cospetto delle istituzioni. Giornalmente siamo al fianco dei nostri imprenditori dando loro il supporto necessario per affrontare le difficoltà aziendali e finanziarie, individuiamo le fragilità ed usiamo le nostre competenze per contrastare ed alleggerire i sistemi operativi cercando di attuare quel progetto di sburocratizzazione di cui Fenimprese si fa fautore e promotore da sempre".