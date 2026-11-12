Aree interne, via libera tra polemiche e assenze. Fico: pronti 98,5 milioni Una seduta monotematica sulle aree interne segnata da assenze, distrazioni e tensioni politiche

Una seduta monotematica sulle aree interne segnata da assenze, distrazioni e tensioni politiche. In Consiglio regionale della Campania la risoluzione della maggioranza passa, ma il dibattito si svolge in un clima surreale, con meno di dieci consiglieri presenti in aula e l’attenzione di molti esponenti politici concentrata sull’inchiesta Soresa, che ha portato all’arresto dell’ex consigliere regionale Tommaso Casillo.

A fotografare il clima è Gennaro Oliviero, capogruppo di A testa Alta, che polemizza: «Questa non è una discussione ma una seduta spiritica». Mentre il presidente Roberto Fico resta in aula per sei ore, diversi consiglieri si alternano tra l’emiciclo e la buvette. Sullo sfondo, le ripercussioni politiche dell’inchiesta, che coinvolge anche esponenti vicini al Movimento 5 Stelle.

Solo nel tardo pomeriggio arriva il via libera alla risoluzione della maggioranza, mentre viene respinto il documento delle opposizioni, nonostante numerosi punti di convergenza. Il testo punta al rilancio delle aree interne attraverso una programmazione integrata delle risorse regionali, nazionali ed europee e chiede finanziamenti regionali dedicati e pluriennali, superando la logica degli interventi occasionali.

Tra le priorità figurano il contrasto allo spopolamento, il sostegno alla cosiddetta «restanza attiva», gli incentivi ai giovani per l'acquisto o il recupero della prima casa e per l'avvio di nuove imprese, oltre a misure per la natalità e il potenziamento dei servizi essenziali, a partire da sanità e trasporti.

Il presidente Fico rivendica intanto i primi interventi avviati dalla Regione: 98,5 milioni di euro individuati per le aree Snai e l'istituzione di una cabina di regia per accelerare l'attuazione dei progetti. Resta ora da tradurre gli impegni politici in risorse certe e interventi concreti per i territori più fragili della Campania.