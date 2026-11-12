Sacripanti: "Sempre un'emozione tornare ad Avellino. Gentile? Dispiace..." Le parole del coach della Wegreenit Urania Milano dopo la gara con l'Halley Campania Avellino Basket

"È sempre un'emozione speciale tornare ad Avellino, sono stato qui al palazzetto, allo stadio e c'è il ricordo di anni bellissimi. È sempre emozionante tornarci. Ora c'è questa società in Serie A2 molto seguita e la città dimostra ancora il fuoco vivo per la pallacanestro. Sono contento": così si è espresso il coach della Wegreenit Urania Milano, Stefano Sacripanti, dopo la gara persa solo all'overtime contro l'Halley Campania Avellino Basket.

"Un peccato perché aveva fatto un'ottima gara"

Sul gestaccio di Alessandro Gentile rivolto alla Curva Sud del PalaDelMauro: "Non ho parlato con il ragazzo e nemmeno con la proprietà. Mi dispiace perché aveva fatto un'ottima gara. Non comprendo il fallo fischiato prima, poi da lì è nato tutto e non ho visto bene quanto ha fatto e quanto è successo dopo perché ero alle prese con le scelte da prendere come cambi e soluzioni. Chiaramente dispiace".