Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla: temporali e vento forte L'allerta gialla resterà in vigore per 24 ore a partire dalle 15 di oggi

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità valido su tutto il territorio campano per le successive 24 ore. Attesi temporali anche intensi, raffiche di vento e mare agitato. Segnalato anche il rischio di allagamenti e frane.

La Campania si prepara a una nuova fase di maltempo. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, valida su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore.

Nel bollettino vengono segnalate diverse criticità legate al peggioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare, sono previsti venti forti dai quadranti sud-occidentali, con possibili raffiche, che determineranno condizioni di mare agitato o molto agitato, soprattutto lungo le coste maggiormente esposte, dove non si escludono mareggiate.

Attesi anche temporali, localmente intensi, che potrebbero interessare diverse aree della regione nel corso del periodo di validità dell'avviso.

Rischio idrogeologico: attenzione ad allagamenti e frane

Oltre ai fenomeni temporaleschi, la Protezione civile richiama l'attenzione sul rischio idrogeologico localizzato. Le precipitazioni potrebbero provocare allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e superamento delle soglie idrometriche.

Tra i possibili effetti al suolo vengono indicati anche lo scorrimento delle acque sulle sedi stradali, i ruscellamenti, la caduta di massi e le frane, fenomeni che possono essere favoriti dalla fragilità dei terreni.

Le raccomandazioni della Protezione civile

Nell'avviso regionale viene raccomandato alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in campo tutte le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza previste dai rispettivi piani comunali di Protezione civile.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, ai corsi d'acqua e alle zone costiere interessate dalle mareggiate.

Ai cittadini si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto durante i temporali, di evitare la permanenza in prossimità di alberi, strutture esposte al vento, sottopassi e zone soggette ad allagamenti. Da evitare anche l'accesso a moli, scogliere e spiagge durante le mareggiate.

L'allerta gialla resterà in vigore per 24 ore a partire dalle 15 di oggi, salvo successive comunicazioni della Protezione civile regionale.