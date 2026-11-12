VIDEO | Nesta in visita al Carcere di Avellino: "C'è sempre un'altra chance" Il tecnico dei lupi ha preso parte con altri sportivi all'iniziativa nella Casa Circondariale

Questa mattina, alla Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Avellino, si è tenuta l'iniziativa "Sport e rigenerazione sociale, percorsi di inclusione e partecipazione" all'interno del progetto Partecipa Giovani Campania, a cui ha preso parte anche l'allenatore dell'Avellino, Alessandro Nesta. "Tutti abbiamo dentro di noi qualcosa di importante. Si deve trovare la passione, buttare tutte le energie che abbiamo su quella passione, ma dobbiamo averla perché tutti ce la possono fare. C'è sempre un'altra chance, l'importante è comprendere e tornare su per sé e per i familiari": così il tecnico dei lupi nel corso dell'intervento in cui ha risposto anche ad alcune domande dei detenuti con l'invito della Casa Circondariale per una partita amichevole nel corso della stagione.

Iniziativa all'interno del progetto Partecipa Giovani Campania

L'evento è stato moderato da Arcangelo Zarrella, capo area trattamentale della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, con gli interventi della direttrice della Casa Circondariale Maria Rosaria Casaburo, del presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, del professore Paolo Diana, del coordinatore dell'ufficio di sorveglianza di Avellino, il magistrato Maria Bottoni, della referente regionale Sport e Salute Francesca Merenda e del presidente AICS - Comitato Provinciale Salerno APS, Marco De Luca, con la partecipazione di atleti e tecnici dei gruppi sportivi militari: Antonietta Di Martino (Fiamme Gialle), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Luigi Ganino (Fiamme Oro) e Sergio Fattorello (Fiamme Azzurre).