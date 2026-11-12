Scandone Avellino: Marques Green advisor e vicino al settore giovanile "Un ritorno che rinnova il legame tra una delle bandiere più amate della storia biancoverde"

"Marques Green è tornato ad Avellino, pronto a proseguire il suo percorso con la Scandone nel ruolo di advisor del club, mettendo esperienza e conoscenza della pallacanestro al servizio della società e della prima squadra": ecco l'annuncio della Scandone Avellino nel comunicato ufficiale, ma già ieri sera il club irpino aveva pubblicato le prime foto dell'ex playmaker biancoverde in una sessione d'allenamento del settore giovanile al PalaCountry.

I dettagli sul ruolo nel club

"Un ritorno che rinnova il legame tra una delle bandiere più amate della storia biancoverde e una città che non ha mai smesso di sentirlo parte della propria famiglia. Accanto agli impegni con la prima squadra, Marques sarà vicino anche al settore giovanile, condividendo consigli e indicazioni durante gli allenamenti. Il primo incontro con i gruppi Under 13, Under 14 e Under 15 ha già regalato ai ragazzi l’emozione di confrontarsi con chi ha fatto sognare generazioni di tifosi. Un nuovo ruolo, lo stesso amore per questi colori. Bentornato a casa, Marques