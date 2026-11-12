Avellino punta sull’università: un nuovo polo con Psicologia e Biotecnologie I primi corsi nel 2027-2028 all’ex Macello con Psicologia e Biotecnologie

Un nuovo polo universitario nell’area dell’ex Macello, con l’obiettivo di portare ad Avellino alcune nuove offerte formative dell’Università degli Studi di Salerno e creare le condizioni per attrarre giovani, studenti e nuove opportunità per il territorio. È il progetto presentato oggi pomeriggio a Palazzo di Città dal sindaco Nello Pizza e dal rettore dell’Ateneo salernitano, che punta a rafforzare la presenza universitaria nel capoluogo irpino e a trasformarla in una risorsa per lo sviluppo della città.

Tra le ipotesi al centro del progetto ci sono soprattutto Psicologia e Biotecnologie, due percorsi formativi che potrebbero arricchire l’offerta accademica sul territorio. Per Psicologia la riflessione all’interno dell’Ateneo sarebbe già a uno stadio avanzato, mentre per Biotecnologie si valuta anche una possibile collaborazione con l’Università del Sannio. Sul tavolo, inoltre, c’è la possibilità di trasferire ad Avellino alcuni segmenti della formazione insegnanti, settore nel quale l’Università di Salerno vanta una presenza significativa nel Mezzogiorno.

Un progetto che guarda soprattutto ai giovani e alla necessità di contrastare lo spopolamento, offrendo nuove occasioni di formazione senza costringere gli studenti a spostarsi fuori provincia.

"È un progetto che mira a far sì che qualche centinaio di studenti possano studiare qui ad Avellino, rimanere ad Avellino", ha sottolineato il sindaco Nello Pizza. "È un’opportunità perché possiamo attrarre soprattutto i ragazzi e per noi è un’occasione che non vogliamo lasciarci sfuggire".

L’amministrazione comunale, ha spiegato il primo cittadino, ritiene di aver individuato e messo a disposizione dell’Università una struttura adeguata, in grado di rispondere concretamente alle esigenze del progetto e alle prospettive di crescita dell’offerta formativa.

Il cronoprogramma guarda al 2027-2028, almeno per il primo dei nuovi corsi

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Pizza ha condiviso la prospettiva temporale indicata dal rettore, precisando che la realizzazione pratica e l'attivazione dei percorsi dipendono soprattutto dalle decisioni e dalle procedure dell'Ateneo.

È stato proprio il rettore a chiarire che il progetto è ancora in una fase di elaborazione, ma con obiettivi ben definiti. L'idea è quella di costruire ad Avellino una sorta di mini campus, non una semplice sede distaccata, ma uno spazio capace di inserirsi nella vita cittadina e dialogare con le esigenze economiche, sociali e culturali del territorio.

"Portare un pezzetto dell'Università ad Avellino significa costruire con l'amministrazione comunale un progetto integrato", ha spiegato il rettore Virgilio D'Antonio, sottolineando come l'Ateneo non debba limitarsi a trasferire competenze, ma contribuire alla crescita complessiva della comunità in cui si insedia.

Il tema dello spopolamento è stato uno dei punti centrali dell'incontro. Per il rettore, infatti, la fuga dei giovani non dipende soltanto dalla mancanza di opportunità lavorative o di carriera, ma anche dall'assenza, nei territori di origine, di occasioni di crescita culturale e di stimoli coerenti con il percorso formativo intrapreso.

Portare l'università in città significa quindi creare un ecosistema fatto non soltanto di studenti, ma anche di docenti, studiosi, iniziative culturali e occasioni di confronto. Una presenza che potrebbe contribuire a rendere Avellino più attrattiva e a rafforzare il legame tra formazione universitaria e territorio.

Sul fronte dell'offerta didattica, il rettore ha ricordato che l'Università di Salerno eroga già tre offerte formative nel contesto avellinese, che si punta a rilanciare e potenziare. A queste potrebbero aggiungersi Psicologia, Biotecnologie e alcuni percorsi legati alla formazione degli insegnanti.

Per Psicologia, in particolare, l'ipotesi è quella di arrivare all'attivazione nell'anno accademico 2027-2028, a condizione che il corso venga approvato dagli organi universitari nei tempi previsti. Per gli altri percorsi, invece, serviranno ulteriori approfondimenti e la definizione delle collaborazioni necessarie.

Ma il nuovo polo universitario riporta inevitabilmente al centro anche un'altra questione: quella dei collegamenti. Perché attrarre studenti ad Avellino e rendere effettivamente fruibile una nuova sede universitaria significa anche garantire infrastrutture e trasporti adeguati.

Interpellato sui ritardi relativi alla stazione ferroviaria, all'elettrificazione della linea e ai collegamenti con il campus di Fisciano, Pizza ha assicurato che l'amministrazione continua a sollecitare quotidianamente le istituzioni competenti.

Tra le priorità indicate dal sindaco c'è il potenziamento del collegamento con Benevento attraverso treni ibridi, ma soprattutto il completamento dell'elettrificazione della linea verso Fisciano e Salerno. L'ambizione, ha spiegato, è quella di collegare Avellino in tempi rapidi proprio con il campus universitario salernitano.

"Avellino è sostanzialmente legata esclusivamente a quel tratto di autostrada. Dobbiamo fare in modo che ci siano altri collegamenti", ha evidenziato Pizza, ribadendo la necessità di insistere anche sul fronte delle infrastrutture immateriali.