Sport e rigenerazione sociale, Casaburo: "Segnale importantissimo" La direttrice della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino: "Al lavoro per una società più sicura"

L’occasione di incontro e confronto tra la comunità penitenziaria e il territorio con il coinvolgimento delle realtà educative e sportive con l’obiettivo di promuovere una riflessione sullo sport e rigenerazione sociale: con Alessandro Nesta anche altri atleti di livello mondiale hanno preso parte all’iniziativa nella Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Bellizzi Irpino. Con il tecnico dell’Avellino, Marco Di Costanzo, Luigi Ganino e Sergio Fattorello, c’era anche l’altista vicecampionessa del mondo nel 2007, Antonietta Di Martino: "Spero di poter trasmettere un po' i valori che ho acquisito e che ho conquistato con gli allenamenti e con tutto quello che ho fatto nella mia carriera. Spero di riuscire a far capire e a far trasparire quello che ho imparato": ha spiegato.

"Decisivo il rapporto osmotico per una società più sicura"

L’opportunità di costruire percorsi di inclusione, responsabilità e partecipazione anche in contesti di particolare fragilità: "Qui ci sono persone che hanno commesso un reato, che stanno scontando una pena e che, mentre stanno scontando una pena, hanno rapporti con la società civile. - ha sottolineato la direttrice della Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Bellizzi Irpini, Maria Rosaria Casaburo - Sono rapporti mediati, con autorizzazioni, ma l'aspetto importante è il rapporto osmotico, ovvero con la consapevolezza di un istituto penitenziario che lavora tutti i giorni per una società più sicura. Che poi la società entri nell'istituto è segnale importantissimo".